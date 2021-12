Alonso rivisita la sfida: "Verstappen campione nato e... fortunato, Hamilton è di un altro pianeta"

FORMULA 1

Il pilota dell'Apine dà il suo giudizio sul confronto tra il neocampione ed il sette volte iridato ed in particolare sulla sfida decisiva.

di

STEFANO GATTI

"Senza la Safety Car il titolo lo avrebbe vinto Hamilton, con invece lo ha vinto lui, quindi Max ad Abu Dhabi è stato fortunato. Nel corso della stagione però lo era stato molto meno rispetto a Lewis, almeno in un paio di occasioni". Fernando Alonso dice la sua sull'esito della sfida lunga un anno tra Max Verstappen e Lewis Hamilton e lo fa - al solito - con considerazioni affatto banali e... dettate dalla sua diretta (e doppia!) esperienza in materia.

"Diciamo che mai come quest'anno chiunque dei due avrebbe potuto vincere il titolo e mai come quest'anno lo meriterebbero entrambi ex-aequo. Sono stati entrambi straordinari".

È un parere, quello del pilota Alpine, condiviso da Sebastian Vettel, tanto per limitarci a quelli che - tra i colleghi di Max e Lewis - possono vantare la conquista del titolo iridato. Per Alonso, che ha chiuso nella top ten l'inizio della sua seconda carriera in Formula Uno, Hamilton è stato "spaziale" nella rimonta che lo ha rimesso in gioco quando tutto sembrava perduto ma il successo finale dell'olandese è... salutare per l'intero movimento.

Hamilton nel finale di stagione è stato veramente di un altro pianeta. Certo, la Mercedes è stata estremamente competitiva, però Bottas non era immediatamente alle sue spalle, quindi gran parte del merito va al pilota. Quanto a Verstappen, è un campione nato. Era solo una questione di tempo. Oltretutto, un nuovo campione esercita sempre un maggior richiamo, lo si vede già dalle tribune degli autodromi. Magari Max vincerà quattro o cinque titoli, poi ne arriverà un altro e tutto ricomincerà daccapo. Io almeno la penso così".