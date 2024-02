Alonso: "Non vedo l'ora di mettermi al volante per la mia ventunesima stagione"

FORMULA 1

Per puntare in alto, il team di Silverstone deve evitare il calo di prestazioni della scorsa estate

© Aston Martin F1 Team Il frenetico calendario delle presentazioni (più o meno reali, più che altro virtuali) delle nuove monoposto doppia il giro di boa di metà distanza con la Aston Martin AMR24 di Fernando Alonso e Lance Stroll. Confermati entrambi i piloti, il team che fa base a Silverstone conferma anche le proprie ambizioni, che non possono che essere molto alte, dopo un 2023 da effetti speciali, soprattutto ad inizio stagione. Sarà indispensabile mantenere il massimo livello di competitività nell'arco dell'intera stagione, introducendo nella fase centrale del Mondiale (e rendendoli rapidsameme efficaci) quegli aggiornamenti che l'anno scorso sono mancati e che invece McLaren ha saputo introdurre, strappando alla Aston Martin stessa il quarto posto finale tra i Costruttori.

© Aston Martin F1 Team

FERNANDO ALONSO

"Sono incredibilmente orgoglioso di questa squadra e di ciò che è stato raggiunto in così poco tempo. Non solo i progressi in pista, ma anche gli investimenti in tutte le aree fuori pista. Mi piace sempre questa sensazione all'inizio di una nuova stagione, la mia ventunesima come pilota in Formula Uno. L'intero team ha lavorato a pieno ritmo per preparare la AMR24, ma ci sono così tante domande a cui rispondere nei test e nelle prime gare. Non vedo l'ora di mettermi al volante per iniziare la mia seconda stagione in verde".

LANCE STROLL

"Siamo ancora una squadra giovane, ma stiamo crescendo velocemente. Nella factory si avvertono tanta 'fame' e altrettanta determinazione da parte di tutte le persone straordinarie che vi lavorano. Vogliamo fare ancora meglio dell'anno scorso, soprattutto nella parte finale della stagione, quando abbiamo fatto dei grandi progressi, imparando di più sulla vettura. Penso che questo ci prepari bene per la nuova stagione e non vedo l'ora di iniziare".

MIKE KRACK (TEAM PRINCIPAL)

"Siamo orgogliosi di far debuttare la AMR24. È il risultato di un enorme sforzo da parte di tutto il team del nostro nuovo AMR Technology Campus e consentirà al team di fare un altro passo avanti nel 2024. Dall'ultima gara del 2023, tutti sono stati iperconcentrati sui miglioramenti in ogni area, concentrando i nostri sforzi su ciò che fa davvero la differenza, su ciò che conta davvero per essere migliori. Quasi ogni area della vettura è stata perfezionata e migliorata, facendo leva sui nostri punti di forza e facendo tesoro delle lezioni della stagione precedente. Il 2023 è stata la nostra migliore stagione fino ad oggi e il nostro obiettivo in questa stagione è quello di andare regolarmente a punti regolari, salire sul podio e andare a caccia della prima vittoria".

© Aston Martin F1 Team

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della AMR24, il design dell'ala anteriore è stato modificato per aiutare a gestire la scia della ruota anteriore in modo più efficiente. In combinazione con le alette sopra le ruote, l'obiettivo è quello di controllare la scia degli pneumatici anteriori e dirigerla lontano dal resto della vettura per consentire alle altre superfici che producono deportanza di lavorare in modo più efficiente. L'attuale era dei regolamenti di F1 ha posto un'enorme enfasi sul design del pavimento e del sidepod. Sulla AMR24 è stata intrapresa una revisione delle fiancate e della carrozzeria per migliorare la gestione del flusso d'aria intorno al pavimento e sopra l'alettone posteriore. La AMR24 utilizzerà un layout di sospensioni push-rod sia all'anteriore che al posteriore. Questo vede il gruppo ruote unito al telaio da una struttura diagonale, con un punto più alto sulla carrozzeria della vettura. Le sospensioni anteriori sono state modificate per migliorare le prestazioni in combinazione con l'ala anteriore e il fondo, mentre le sospensioni posteriori sono state ottimizzate per massimizzare l'efficienza del flusso d'aria intorno all'ala posteriore, ospitando l'ultima power unit e il cambio Mercedes.

© Aston Martin F1 Team

DAN FALLOWS (Direttore Tecnico)

"Anche con i regolamenti stabili, ci sono infinite possibilità di perfezionamento. Definirei la AMR24 una forte evoluzione della vettura dell'anno scorso e ha un aspetto molto diverso, con molte nuove parti che ci danno una solida piattaforma per lo sviluppo. Il design del telaio è nuovo, così come il muso, l'ala anteriore, le sospensioni anteriori e posteriori. Vogliamo competere nella gara di sviluppo in questa stagione e questa vettura è progettata per fare proprio questo. Un'altra area di interesse è stata quella di ampliare la finestra operativa della vettura. Ci siamo concentrati su una maggiore versatilità per una gamma più ampia di caratteristiche specifiche del circuito. Vogliamo un'auto da corsa che sia più versatile. Crediamo che l'AMR24 fornisca la piattaforma ideale per lo sviluppo durante la stagione e per una sfida sostenuta per tutta la stagione. Il fondo è la più grande area di generazione di carico aerodinamico su una vettura di F1 ed è in continua evoluzione. Farlo bene sarà di fondamentale importanza per il nostro successo nel 2024. È stato fatto del lavoro su entrambe le estremità della vettura sulle sospensioni. L'anteriore lavorerà in modo più efficiente insieme all'ala anteriore e il lavoro aerodinamico è stato fatto al posteriore per ottimizzare il nostro layout in quell'area".