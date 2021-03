Alonso, che sfortuna: ritirato per colpa di un... panino

Il ritorno in gara di Fernando Alonso in Formula 1 è durato solo 32 giri per colpa di un panino. Lo spagnolo, infatti, è stato sfortunatissimo e ha impattato con la sua Alpine A521 contro l'involucro di plastica che conteneva proprio un panino di qualche tifoso sugli spalti. A spiegare il misfatto è stato Marcin Budkowski, direttore tecnico della scuderia di Formula 1: "La presenza della carta di un panino ha causato temperature elevate e danneggiato l'impianto frenante, quindi l'abbiamo ritirato per motivi di sicurezza. È stata una prima gara molto sfortunata per Fernando considerando quanto sembrava forte".