Alonso, 20 anni dalla prima vittoria: "Qui è cambiato tutto"

"Qui ricorrono i 20 anni dalla mia prima vittoria. Ma in realtà non ricordo molto, è stato un momento magico che ha cambiato un po' tutto". Così Fernando Alonso, pilota dell'Aston Martin, parlando in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Ungheria di F1, ricorda la sua prima vittoria con la Benetton. "Il sabato sera pensavamo che eravamo un po' troppo leggeri per il carburante, poi abbiamo vinto. Dopo quel successo è cambiato tanto, anche fuori dalla pista in termini di privacy", aggiunge lo spagnolo che poi torna sull'attualità.