Allerta rossa maltempo: GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a rischio?

In Emilia-Romagna è allerta rossa maltempo per rischio idraulico e idrogeologico: una situazione che si fa di ora in ora più drammatica da Bologna a Rimini e Ravenna, con scuole chiuse, treno fermi e ormai un migliaio di persone evacuate. A rischio potrebbe esserci anche il Gran Premio del Made In Italy e dell'Emilia Romagna in programma nel fine settimana tra venerdì 19 e domenica 21 maggio. Teatro della sesta prova iridata, l'Autodromo intitolato ad Enzo Ferrari e al figlio Dino si trova proprio in una delle zone più colpite, che si estende fino alla provincia di Pesaro e Urbino, nelle vicine Marche. Il fiume Santerno, che scorre appena fuori dal recinto dell'Autodromo nella zona del Tamburello, è ingrossato al limite dell'esondazione. A giocare un ruolo decisivo potrebbero essere però le valutazioni riguardanti l'opportunità di procedere - su di un territorio al momento particolarmente fragile - con lo svolgimento di una manifestazione che comporta importanti spostamenti di persone e notevoli volumi di traffico in una regione messa a più riprese in ginocchio dal pesante maltempo ormai dai primi giorni del mese.