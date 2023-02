Alfa Romeo Sauber: missione affidabilità per Bottas e Zhou

FORMULA 1

Presentata a Zurigo la livrea della monoposto che Bottas e Zhou porteranno in gara nel Mondiale

© Twitter

Lancio online con tanto di pubblico per Alfa Romeo F1 Team Stake a Zurigo per la C43 rossonera che segna l'ultimo anno della partnership tra la Casa italiana e la Sauber. La missione principale fissata dal nuovo Managing Director e Team Representative Alessandro Alunni Bravi (che divide con il CEO Andrea Seidl i compiti di solito concentrati nella figura del Team Principal) è quella dell'affidabilità, che ha spesso fatto difetto alle monoposto italo elvetiche nel 2022, soprattutto a livello di raffreddamento nella parte iniziale della stagione. A portare in gara la nuova monoposto saranno i confermati Valtteri Bottas e Guanyu Zhou che - al di là delle rispettive ambizioni personali - hanno il compito (tutt'altro che semplice) di confermare il buon sesto posto nel Mondiale Costruttori dello scorso anno. Lo Shakedown Test è in programma al Circuit di Barcellona nel fine settimana. Terzo pilota del team il francese Théo Pourchaire, impegnato anche quest'anno nel campionato di Formula 2.

© Twitter

Sono piuttosto alte ma anche giustificate le ambizioni del management del team di Hinwil e dei suoi piloti alla vigilia dell'ultima stagione di partnership tra Sauber e Alfa Romeo e in vista dello switch" a quella con Audi dal 2026. Andreas Seidl è il nuovo CEO della squadra, Alessandro Alunni Bravi il Managing Director e Team Representative: una ridistribuzione dei ruoli in un certo innovativa ma rispetto alla classica figura del Team Principal ed alla gestione molto più accentratrice di Frederic Vasseur, passato alla Ferrari. In un certo senso una scelta dettata proprio dalla necessità di "tamponare" il passaggio di scena del top manager francese. Disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo, la livrea rossonera (anzi, rosso... carbonio) fa a meno della base bianca delle scorse stagioni. Autore di una stagione altalenante ma alla fine in grado di raggiungere la top ten della classifica piloti (chiudendola con 49 punti, lontanissimo da Alonso ma davanti a Ricciardo), Bottas sarà ancora il faro del team che però conta sul salto di qualità di Zhou (diciottesimo nella sua stagione da rookie) per confermare il sesto posto Costruttori del 2022: praticamente impossibile per ora fare meglio, visto che Alfa Romeo Sauber ha chiuso a quota 55 punti e la McLaren (quinta) a 159.

Come ormai prassi nelle presentazioni degli ultimi anni, anche in questo caso della C43 che scenderà nel Mondiale al via tra poco meno di un mese in Bahrain a Zurigo le immagini distribuite dalla squadra hanno ben poco: look esteriore a parte, appunto. Tanto è vero che - un paio d'ore dopo il lancio la C43 showcar (numero di telaio 001) realizzata in Inghilterra dallo specialista Memento Exclusives è stata messa all'asta sulla piattaforma F1 Authentics, puntando a ricavarne 500mila euro!

Tornando alla C43che verrà, parecchio evasive le dichiarazioni del Direttore Tecnico Jan Monchaux, che non ha voluto entrare nel merito delle caratteristiche tecniche della C43, limitandosi a certificarne la diretta discendenza da quella della scorsa stagione, con gli aggiornamenti richiesti dalle modifiche al regolamento tecnico.

ALESSANDRO ALUNNI BRAVI

"D'inverno si lavora molto per prepararsi alla nuova stagione, anche dal punto di vista commerciale. Infatti la squadra ha un nuovo title sponsor - Stake - ed un nuovo nome. La nostra visione prevede un avvicinamento al pubblico, ad iniziare da questa presentazione. Vogliamo coinvolgere di più i nostri fans. Come Team Representative il mio posto sarà al muretto box e poi terrò i rapporti tra la squadra e la FIA, Formula One e le altre squadre".Non fissiamo obiettivi precisi, soprattutto prima del via, in questo momento nessuno ha un quadro preciso del panorama generale. Puntiamo a continuare a crescere, in tutte le aree. Quindi non un target preciso ma una crescita complessiva. Diciamo però che in testa a tutto c'è l'esigenza di raggiungere una maggiore affidabilità rispetto al passato. Siamo contenti dei nostri piloti. Bottas è un elemento chiave dal punto di vista dello sviluppo, lo è stato già l'anno scorso. Abbiamo una formazione molto forte e completa. Non ci resta che... accendere i motori".

© Twitter

VALTTERI BOTTAS

“Non vedo l'ora di scendere in pista. Mi piace la sua livrea, è splendida. La macchina è un affinamento di quella dello scorso anno. Abbiamo fatto molti passi avanti. Ovviamente c'è molto da fare ancora ma abbiamo tutto per puntare ancora più in alto. La pausa invernale mi è servita, ho fatto un reset mentale completo e... molta bici in Australia ed in Nuova Zelanda. È stato fondamentale, visto che abbiamo davanti nove mesi senza respiro. Me lo ripeto ogni anno: è un privilegio guidare queste macchine, noi piloti siamo fortunati a fare questo mestiere".

GUANYU ZHOU

"Sono tornato a Shanghai e mi sono rilassato a casa nelle ultime settimane. È stato bello tornare in famiglia. Poca bici per me, non sono bravo come Valtteri... Preferisco il running! Poi quando sono tornato in Europa ho intensificato la preparazione. Sono più a mio agio rispetto ad un anno fa, ovviamente. La stagione d'esordio per me è stata piena di alti e bassi, quindi puntiamo ad essere più continui. Per quanto mi riguarda, credo di essermi costantemente migliorato".