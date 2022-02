Alfa Romeo, partenza negativa a Barcellona: pochi giri per la C42

DA BARCELLONA

Tanti problemi tecnici e tante ore passate ai box

di

Simone Redaelli

Il 2022 dell'Alfa Romeo non è iniziato nel migliore dei modi. A Barcellona, al momento, la C42 di Bottas, Zhou e Kubica si è fatta notare solo per la livrea camouflage bianconera poi tante ore al box. Mercoledì mattina è toccato al polacco mettere insieme solo nove giri, mentre il debutto del finlandese nel pomeriggio si è concluso con 23 tornate. Tanti i problemi tecnici per la scuderia di Hinwil che ha chiuso la prima giornata di test da team con meno km percorsi.

Problemi anche in avvio di seconda giornata con Bottas costretto ancora ai box per un problema all'area di raffreddamento, sul lato sinistro della monoposto. Un altro rallentamento sulla tabella di marcia che certamente non aiuta lo sviluppo della vettura che, al momento, sembra essere la peggiore al pari della Haas. Pomeriggio, invece, toccherà all'esordio del cinese Zhou, preferito a Giovinazzi.

La livrea, invece, della nuova Alfa Romeo sarà presentata domenica prossima. Intanto a Barcellona l'unica mossa vincente del team è stata quella della livrea camouflage.