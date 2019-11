Alfa Romeo, Giovinazzi confermato anche per il 2020

Antonio Giovinazzi correrà in Formula 1 anche la prossima stagione: il pilota italiano è stato confermato al volante dell'Alfa Romeo Racing per il 2020 come compagno di squadra di Kimi Raikkonen. Soddisfazione per il numero 99: "Sono molto felice di stare con la squadra per il 2020. Sono grato per l'incredibile livello di supporto che ho ricevuto nella mia prima stagione completa in Formula 1: tutti i membri della squadra mi sono stati vicino e non vedo davvero l'ora di continuare il nostro viaggio insieme. Quest'anno abbiamo imparato molto e sono fiducioso di poter fare un grande passo avanti nella prossima stagione. Non sarò più un rookie, quindi non ci sono scuse per me: voglio essere competitivo fin dall'inizio del campionato e ripagare la fiducia che la squadra ha dimostrato in me".