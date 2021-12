Abu Dhabi Libere 3: Hamilton al comando ma Verstappen lo insegue; 3° Bottas, Ferrari lontane

GP ABU DHABI F.1: PROVE LIBERE 3

È del pilota della Mercedes il miglior tempo nel terzo ed ultimo turno di prove libere dell'appuntamento che chiude il Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Solo 214 millesimi di secondo dividono Lewis Hamilton da Max Verstappen nella classifica del turno di prove libere che precede la caccia alla pole position. Alle spalle dei due piloti in lizza per il titolo ci sono i rispettivi compagni di squadra Valtteri Bottas e Sergio Perez, staccati però di oltre sette decimi dal compagno di squadra. Solo ottava e decima la Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc separati dalla McLaren di Daniel Ricciardo.

Hanno lavorato in modo sostanzialmente ma solo 214 millesimi separano Hamilton e Verstappen al termine degli ultimi sessata minuti di prove libere. Il pilota della Mercedes si è concentrato per l'intera sessione sul time attack in vista della caccia alla pole position dell'anno. L'olandese invece si è dedicato alle prove in assetto da gara, sostando poi a lungo ai box per modificare la sua RB16B e rientrare in pista nel finale firmando il secondo tempo. Il momento-chiave è poi arrivato quando, tornando in pista dopo un passaggio ai box, Hamilton ha apparentemente ostacolato Nikita Mazepin che era lanciato in un giro veloce: una replica di quanto era già successo lo scorso fine settimana a Jeddah. La Direzione Gara non ha però ritenuto di aprire un'investigazione a carico del campione della Mercedes.

Red Bull e Mercedes intanto sembrano destinate a fare una gara diversa da quella di tutti gli altri. Bottas e Perez "staccano" infatti il terzo ed il quarto tempo, a loro volta però lontani dai rispettivi capitani. Quinto tempo per Lando Norris con la migliore delle McLaren. Il britannico precede le due Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, con il giapponese quindi di nuovo più rapido del francese. Tsunoda e Gasly, staccati di 949 e 977 millesimi da Hamilton, sono gli ultimi piloti in gradi di contenere entro il secondo il distacco dalla vetta.

Fine settimana fin qui piuttosto anonimo per la Ferrari. Carlos Sainz chiude invece le FP3 in ottava posizione e con un ritardo di un secondo e 321, che arriva a sfiorare il secondo e mezzo nel caso di Charles Leclerc, decimo con l'altra SF21. Dopo un venerdì all'arrembaggio, Alpine lascia inspiegabilmente i quartieri alti della classifica: dodicesimo tempo per Esteban Ocon (secondo nelle FP2), quindicesimo Fernando Alonso. Tra il francese e lo spagnolo ci sono le due Alfa Romeo di Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi.