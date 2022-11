Abu Dhabi test: miglior tempo di Sainz, Ferrari brilla anche con Leclec e Shwartzman

© Getty Images

Con la giornata di test post-GP sulla pista di Yas Marina, la stagione della Formula va definitivamente in archivio. Il sipario sul Mondiale-bis di Max Verstappen è calato con un programma denso e diversificato che ha visto - tra gli altri - il debutto di Fernando Alonso sulla Aston Martin e di Oliver Piastri sulla McLaren, un buon numero di giovani piloti in piste ed i titolari impegnati a mettere alla frusta gli pneumatici Pirelli per il prossimo campionato, al via domenica 5 marzo in Bahren: il più lungo di sempre con il suo calendario da ventiquattro tappe anche se il GP della Cina (disputato l'ultima volta nel 2019) è a fortissimo rischio per le restrizioni sanitarie tuttora in vigore nel Paese asiatico. In cima alla classifica dei tempi c'è la Ferrari al gran completo! Miglior crono di giornata per Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc ed al pilota di riserva Robert Shwartzman.