Rugby, Nuova Zelanda: grave infortunio per il capitano Savea

21 Set 2026 - 08:31
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Il capitano Ardie Savea si sottoporrà a un intervento chirurgico alla spalla infortunata e probabilmente non giocherà più nel 2026,mentre gli All Blacks fanno i conti con il costo degli infortuni nella loro serie di rugby della Greatest Rivalry in Sudafrica. Savea si è lussato la spalla durante il terzo test della serie di quattro test che il Sudafrica ha vinto per 3-1. La durata della sua riabilitazione non sarà nota fino a quando non sarà stato eseguito l'intervento chirurgico, ma è probabile che durerà mesi, escludendolo immediatamente dalla serie di Bledisloe Cup del prossimo mese contro l'Australia. Il compagno di Savea in terza linea, Luke Jacobson, ha già subito un intervento chirurgico per la rottura di un tendine del gomito, mentre l'ala Caleb Clarke ha la rottura di un tendine della spalla. Anche loro saranno fuori per il resto della stagione. Il centro Anton Lienert-Brown dovrà rimanere fuori dai campi per settimane a causa di una lesione al legamento crociato mediale, così come il trequartista Billy Proctor, che ha subito una frattura alla scapola all'inizio del tour in Sudafrica.

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