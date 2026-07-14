Mondiali 2026, è sempre Francia-Spagna: Mbappé sfida Yamal per un posto in finale

Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas, ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleus, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roja (2-1 al Belgio) si ritrovano di fronte due anni dopo il successo degli uomini di de la Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.



Il Mondiale 2026 entra nell'ultima settimana, quella decisiva. E a Dallas va in scena Francia-Spagna, quella che per molti è una finale anticipata, seppur soltanto di un turno. Perché torna in campo la Nazionale che, alla vigilia e per tutta la durata del torneo, si è confermata come la principale favorita, quella con meno punti deboli. Che, però, si ritrova davanti proprio la sua kryptonite, dato che gli ultimi due match contro la Roja che mettevano in palio due finali (dell'Europeo e della Nations League) sono andati proprio alla squadra di de la Fuente.



Il 5 giugno 2025, un clamoroso 5-4 per la Spagna in semifinale di Nations League, con la Roja sul 4-0 al 55'. Anche in quel caso, fu sfida tra Yamal e Mbappé: Lamine e Kylian conclusero il match con rispettivamente una doppietta e un gol, ma di certo le due stelle, che da anni infiammano anche la Liga col Clasico, vorranno risultare decisivi. Nel 2024, Francia-Spagna fu sempre semifinale ma a Euro 2024, vinta 2-1 proprio dalla Nazionale iberica che poi trionfò in finale contro l'Inghilterra (e anche in quel caso, se Kane e compagni dovessero superare Messi, ci sarebbe un remake). Questo Mondiale, però, sta raccontando ben altro.



Perché la bilancia, seppur con una differenza leggera, sembra ora pendere dalla parte di Deschamps, che in questo torneo ha mostrato pochi punti deboli. Nessun gol subito nella fase a eliminazione diretta, spazzate via in tutto il percorso rivali come Norvegia (seppur con le riserve), Svezia e soprattutto Marocco. La Roja, invece, ha sofferto contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e con il Belgio, cavandosela per due volte nel finale con Merino. Ogni partita va giocata e dall'altra parte ci sono pur sempre Inghilterra e Argentina, ma la sensazione è che da questa semifinale uscirà la vera favorita del 19 luglio.



La Francia dovrebbe recuperare Tchouameni, pronto a tornare nel 4-2-3-1 insieme a Rabiot dietro alla fantasia transalpina composta da Dembélé, Olise e Doué a supporto di Mbappé. De la Fuente, invece, non dovrebbe cambiare l'undici che ha superato i quarti di finale: anche in questo caso, il match winner con Portogallo e Belgio, Merino, partirà dalla panchina, con Fabian Ruiz titolare. Fischio d'inizio alle 21, arbitra il salvadoregno Barton.