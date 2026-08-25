Dichiarazioni

Volkswagen, la metà dei tagli sarà in Germania. "Produrremo per la difesa"

Il CEO Oliver Blume ha dichiarato che il Gruppo deve snellire ulteriormente la sua attuale struttura

di Redazione Drive Up
25 Ago 2026 - 15:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

La crisi dell'industria automobilistica europea è vicina al punto di non ritorno. Dopo decenni di crescita e guadagni, il Gruppo Volkswagen - simbolo dell'efficienza economica tedesca - sta affrontando la sua ora più buia. Le automobili, a combustione o elettriche che siano, non bastano più: per lo stabilimento di Osnabruck si valuta persino la produzione di veicoli e componenti militari.
Troppo grave
La crisi che il Gruppo sta vivendo è esistenziale. Da mesi si rincorrono le voci di tagli alla produzione e al personale all'interno di una struttura enorme e rivelatasi inefficiente davanti alle nuove sfide (digitalizzazione, elettrificazione). Il CEO Oliver Blume è stato eloquente affermando che la situazione è "più che critica" e che il gruppo e l'intera industria automobilistica tedesca stanno affrontando "il più grande sconvolgimento della loro storia". Il piano di risparmio prevederà misure senza precedenti.
Auto in eccesso
Sebbene le indiscrezioni sulla chiusura di uno stabilimento tedesco siano state smentite, ora Blume è più cauto assicurando, però, che nessuna decisione in merito è stata ancora presa. Precisando che per gli impianti di "Emden, Hannover, Zwickau e Neckarsulm, al momento non vediamo alcuna possibilità che rimangano redditizi negli anni '30 del 2000". Volkswagen ha un eccesso di produzione di 500 mila veicoli l'anno in Europa. Per gestire le fabbriche in difficoltà (come Osnabruck), si stanno valutando altre "soluzioni industriali": sono infatti in fase avanzata trattative con aziende della difesa per convertire le linee dalla produzione civile a quella militare.
La metà in Germania
Durante un'assemblea straordinaria davanti a 10 mila dipendenti, Blume ha specificato che circa la metà degli adeguamenti avverrà in Germania, mentre l'altra metà a livello internazionale. Per ridurre il personale, l'azienda continuerà a fare affidamento sulle uscite volontarie: "Sui pensionamenti e sugli accordi consensuali. Sul naturale ricambio del personale e su una politica di assunzioni restrittiva. E, naturalmente, sui pensionamenti graduali".
Insoddisfazione
L'incontron non ha soddisfatto i rappresentanti sindacali: "Oliver Blume ha perso l'occasione di dire le cose come stanno", ha dichiarato Daniela Cavallo (Rappresentante del Consiglio di fabbrica). L'insoddisfazione - in Germania - è per un programma che non sembra proporre soluzioni strutturali ma solo misure di contenimento dei danni riducendo i costi. Insomma: Volkswagen, in questo momento, sembra avere le idee confuse su come tornare al successo.

Ti potrebbe interessare

videovideo
volkswagen
auto
crisi auto
germania
difesa
gruppo volkswagen

Ultimi video

02:01
La storia delle Spider - Del vento mi vanto

La storia delle Spider - Del vento mi vanto

02:40
Tanti auguri Kimi!

Tanti auguri Kimi!

26:01
Puntata Summer Edition del 22 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 22 agosto #DriveUp

01:52
La storia di Lamborghini - Cuore toro

La storia di Lamborghini - Cuore toro

03:43
Audi A6 Avant

Audi A6 Avant

01:31
Icaur V27 al MIMO 2026

Icaur V27 al MIMO 2026

03:24
BMW R 1300 RT, una moto stabile e comoda

BMW R 1300 RT, una moto stabile e comoda

04:35
Maserati MCXtrema, un'auto estrema pensata per volare in pista

Maserati MCXtrema, un'auto estrema pensata per volare in pista

01:31
Pagani "Arte in Pista", l'emozione di vivere come un pilota

Pagani "Arte in Pista", l'emozione di vivere come un pilota

02:38
A bordo di Lotus Emira 420 Sport, supercar stabile e reattiva

A bordo di Lotus Emira 420 Sport, supercar stabile e reattiva

02:57
Lamborghini Revuelto SV, la vettura del Toro più potente e veloce di sempre

Lamborghini Revuelto SV, la vettura del Toro più potente e veloce di sempre

15:50
La puntata del 20 agosto* #DriveUp

La puntata del 20 agosto* #DriveUp

02:04
La storia di Lancia & Citroen - Quel tocco in più

La storia di Lancia & Citroen - Quel tocco in più

03:41
A bordo di Dacia Bigster

A bordo di Dacia Bigster

01:47
Nuova Maserati Grecale Folgore

Nuova Maserati Grecale Folgore

02:01
La storia delle Spider - Del vento mi vanto

La storia delle Spider - Del vento mi vanto

I più visti di Drive Up

No autostrada e non più di 100 km: le nuove regole per i "nonni"

Nuovo Codice della Strada, a tu per tu con la Polizia Stradale

Nuovo Codice della Strada, a tu per tu con la Polizia Stradale

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Fare colazione tra le Porsche: il sogno di ogni appassionato

Perché rischiare? Toyota blinda la sua auto più venduta

I "nonni" potranno guidare in autostrada: dietrofront del Governo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:56
Juve: Miretti vicinissimo al Besiktas, via libera per Kessie
MCH REAL PRESENTA DIOMANDE MCH
16:55
Pagato 140 milioni a 20 anni: Diomande muove i primi passi nel mondo Real Madrid
16:49
Genoa, sirene dalla Ligue 1 per Vitinha: piace al Rennes e potrebbe lasciare i rossoblu
16:29
Elmas: "Atalanta un top club, possiamo fare benissimo"
16:27
Sci, Brignone operata nuovamente al ginocchio: rimosse placche e viti presenti