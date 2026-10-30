Volkswagen e l'ipotesi di produrre auto in Turchia

La Germania continua a essere la "casa" dell'auto europea. Il Paese leader per produzione industriale ospita stabilimenti tecnologicamente avanzati con capacità produttiva attorno ai 4 milioni di veicoli l'anno. Un'organizzazione che, probabilmente, dovrà essere ridimensionata: i costi per mantenerla sono ormai troppo elevati. Le chiusure sono possibili così come la delocalizzazione.

Verso la Turchia?

Uno scenario impensabile fino a poco tempo fa per la "locomotiva d'Europa", che adesso deve gestire una crisi senza precedenti. I margini d'intervento sono limitati e per trovare una soluzione efficace, si esplora ogni possibilità: Volkswagen ha di recente siglato un memorandum d'intesa con Doğuş Otomotiv, società automobilistica turca. L'obiettivo sarebbe quello di costruire automobili con marchio tedesco in Turchia, in modo da contenere i costi di produzione e aumentare la marginalità.

Scenario possibile

Una lettera d'intenti "firmata tra la nostra azienda e le società del Gruppo Volkswagen per valutare le opzioni di produzione di automobili a marchio Volkswagen Passenger in Turchia. Gli sviluppi riguardanti il tema sono stati condivisi con il pubblico attraverso la Piattaforma di Informazione Pubblica (KAP)", ha dichiarato in una nota Doğuş. La crisi finanziaria del gruppo è molto grave e l'obiettivo a breve/medio termine è di tornare a realizzare utili. Ridurre i costi interni di sviluppo e produzione è una via possibile per farlo.