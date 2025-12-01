Motori: a Paestum 2.100 appassionati Harley-Davidson per H.O.G. inverno 2025

A livello locale sono i Chapter a rappresentare l'H.O.G., legati alle concessionarie ufficiali Harley-Davidson e impegnati nell'organizzazione di eventi per i propri soci. Per il 2025 è stata scelta proprio Paestum per ospitare l'H.O.G. Inverno, che ha accolto i partecipanti già da venerdì 29 presso la concessionaria Power Up di Salerno, con il primo ritrovo dedicato ai Chapter. Sabato 30 novembre la festa è proseguita presso la location Next - Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, tra musica e intrattenimento, con il punto ristoro e la pista da ballo sempre gremita. In serata il palco ha riunito tutti per un aperitivo e una cena animata dalle performance e dai DJ set. La domenica, giorno dei saluti e del rientro, i Chapter hanno condiviso gli ultimi chilometri insieme, già con la mente rivolta ai prossimi eventi della grande famiglia H.O.G.