Motorsport

Ufficiale: la Dakar 2027 si correrà in Portogallo e Marocco

La 49 esima edizione si correrà dal 9 al 23 gennaio tra Loulé-Faro e Marrakech

di Redazione Drive Up
30 Ott 2026 - 09:11
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© Ufficio Stampa

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Cambio di programma: la Dakar 2027 si sposta dall'Arabia Saudita all'Europa e Africa. Ufficiale il cambio di destinazione della gara più dura del mondo, le tensioni in Medio Oriente hanno convinto gli organizzatori a trasferire il Rally Raid tra Portogallo e Marocco. Il via sarà nell'Algarve il 9 gennaio, l'arrivo è a Marrakech il 23 gennaio.
Con imbarco 
Dopo la prima giornata in Europa, gli equipaggi si imbarcheranno destinazione Nabor, in Marocco. L'attraversamento del Mediterraneo è previsto di notte con lo sbarco in Africa l'11 gennaio, con un trasferimento verso il bivacco di Bouarfa. Da qui in poi la gara entrerà nel vivo con l'attraversamento delle montagne dell'Atlante e raggiungendo poi Zagor e Agadir. La seconda parte della competizione porterà i piloti verso i deserti meridionali per poi proseguire verso nord e concludersi a Marrakech.
Dodici prove speciali
Il tracciato si svilupperà su 7.824 chilometri (di cui 4.341 cronometrati) distribuiti lungo dodici prove speciali. Il deserto marocchino è considerato uno dei impegnativi del mondo e metterà a dura prova la resistenza di mezzi e piloti. Il riposo e le eventuali riparazioni saranno possibili sfruttando i sei bivacchi allestiti durante le prove. L'organizzazione ha annunciato che dal 2028 (anno del cinquantesimo) la Dakar tornerà a correre in Arabia Saudita.

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