Totem Automobili svela a Vairano "Iperia", la nuova Totem GT Super Vettura 12

Questo telaio rappresenta una vera opera d’arte ingegneristica e stilistica. La carrozzeria è impreziosita da una tinta verde metallizzato, creata appositamente per questa unità. Gli elementi in fibra di carbonio sono caratterizzati da una matrice unica, che cambia da quadrata a romboidale a seconda dell’angolazione della luce, con una raffinata finitura opaca. All’interno troviamo sedili avvolgenti in fibra di carbonio realizzati su misura per il cliente, con un design che amplifica il carattere racing dell’auto. La vettura utilizza una speciale fibra di carbonio strutturale per la carrozzeria, il telaio e i supporti interni, come il tunnel centrale e il cruscotto.