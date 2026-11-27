"La Coppa Davis ha anni di storia. Stavamo entrando, guardando i campioni del passato e la storia di questa competizione è fantastica. E in realtà siamo molto orgogliosi di questa competizione e di quanto sia speciale essere qui a Bologna con i nostri partner per celebrare un'altra magnifica competizione questa settimana. Penso che sia la prova e la dimostrazione di quanti giocatori qui amano e apprezzano la Coppa Davis e scelgono di giocare per il loro paese, di essere qui, da Alcaraz a Musetti a Jodar e tutti i giocatori che erano qui la scorsa settimana per aspettare la finale sono qui". Lo ha affermato il World Tennis Chief Executive, Ross Hutchins, nella conferenza stampa tenuta a Bologna insieme al group Ceo di Generali, Philippe Donnet, per presentare il nuovo accordo di partnership poliennale tra i due soggetti. In particolare, Hutchins ha rivendicato l'atrattività di tennisti della Coppa Davis, in corso in questi giorni a Bologna, nonchè la validità della sua attuale formula. "Alexander Zverev - ha proseguito - è volato dalla finale degli US Open per giocare la Coppa Davis le settimane successive, a settembre. Quindi penso che non ci siano dubbi sul fatto che la Coppa Davis sia una delle priorità più importanti per i giocatori". "E per quanto riguarda la nostra partnership qui con Generali, è stata una grande fiducia per noi condividere la nostra convinzione in questa competizione che in realtà il valore che il tennis porta alle persone e il valore che la Coppa Davis porta alle persone nel mercato locale è indubbio. E questa partnership ci consente di coprire la Coppa Davis, l'ampiezza internazionale della Coppa Davis con 65 partite in casa e in trasferta, 214 paesi che giocano a tennis e 167 nazioni concorrenti. In Coppa Davis 167 sono tanti. E il modo in cui potremo poi lavorare con Generali e attivare più tennis in quei mercati locali sarà questa partnership e sarà il successo di questa partnership. Quindi siamo estremamente entusiasti di come possiamo attivarlo in futuro", ha detto ancora Hutchins.