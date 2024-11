The Junkyard: all'asta la più incredibile collezione di auto abbandonate

Generare profitto dai rifiuti, nell'epoca della sostenibilità ogni scarto ha un valore. Questo vale per tutto, anche per dei rottami abbandonati in uno sfasciacarrozze. Siamo a Los Angeles, ma questi investimenti ricordano più le operazioni di Wall Street. A metà dello scorso secolo Rudy Klein è uno dei tanti immigrati europei che ha attraversato l'oceano per rincorrere il sogno americano: rottamazione di auto europee, questa l'attività aperta negli anni 50. Visti i lotti messi all'asta lo scorso ottobre da Sothebis, si può' tranquillamente affermare che Klein di auto ne capiva, forse meno i suoi eredi che dal 2001, dopo la morte, non si interessarono di quel mucchio di lamiere. Tasso di vendita del 100%: tutti i 566 lotti sono stati aggiudicati a 29,6 milioni di dollari, raddoppiando quasi la stima minima di 17 milioni. Quella montagna di rifiuti si è dimostrata una miniera d'oro: diverse Lamborghini Miura, rari modelli di Porsche e perfino un prototipo Iso Grifo A3/L Spider del 1964 di Bertone. Ma la scena se è tutta della stella di Stoccarda: vere e proprie Mercedes da urlo, come una 500 K del 1935 ma soprattutto una Mercedes-Benz 300 SL Gullwing con carrozzeria in lega del 1956; 29 esemplari prodotti, quella scoperta è la numero 26 acquistata all'epoca dal famoso importatore statunitense di Ferrari Luigi Chinetti. Prezzo? 9,35 milioni commissioni incluse.