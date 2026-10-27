Zontes aggiorna la sportiva ZT703-RR con il ride-by-wire

© eicma.it
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Zontes introduce sulla sua sportiva tre cilindri l’acceleratore ride-by-wire, che rende più progressiva la risposta al gas e migliora la fluidità di guida. La dotazione comprende anche il cruise control, utile nei trasferimenti a velocità costante, e il quickshifter per cambiate rapide e precise. Sul fronte aerodinamico la moto può contare su alette integrate nella carrozzeria, che generano carico sull’avantreno alle alte andature e aiutano stabilità e controllo.
Un aggiornamento mirato, pensato per rendere la guida più precisa e piacevole sia su strada sia in pista. Confermato il tre cilindri di 699 cc, con 95 CV (70 kW) a 11.500 giri/min e 74,4 Nm a 8.500 giri/min, mentre per chi ha la patente A2 resta la versione da 35 kW (47,6 CV). Invariata anche la ciclistica, con sospensioni Marzocchi regolabili: la forcella in precarico, compressione ed estensione; il mono posteriore in precarico ed estensione. La sella è a 820 mm da terra, la ZT703-RR monta pneumatci 120/70-17 davanti e 180/55-17 dietro.
La piattaforma inerziale a sei assi lavora con l’ABS cornering a doppio canale, che frena con stabilità anche su fondi poco aderenti, e il controllo di trazione, che tiene d’occhio la ruota posteriore. Due le colorazioni: Red e Black.
Prezzo e disponibilità sono attesi a EICMA 2026, Pad. 7 _ Stand O48 del marchio Zontes.