Zontes aggiorna la sportiva ZT703-RR con il ride-by-wire

Un aggiornamento mirato, pensato per rendere la guida più precisa e piacevole sia su strada sia in pista. Confermato il tre cilindri di 699 cc, con 95 CV (70 kW) a 11.500 giri/min e 74,4 Nm a 8.500 giri/min, mentre per chi ha la patente A2 resta la versione da 35 kW (47,6 CV). Invariata anche la ciclistica, con sospensioni Marzocchi regolabili: la forcella in precarico, compressione ed estensione; il mono posteriore in precarico ed estensione. La sella è a 820 mm da terra, la ZT703-RR monta pneumatci 120/70-17 davanti e 180/55-17 dietro.