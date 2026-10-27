La supercar di Iron Man finisce all'asta

Il primo film sugli Avengers ha fatto capire alla Marvel di aver fatto jackpot. A oltre un decennio di distanza dal suo debutto, è ancora oggi il quindicesimo film di maggior successo (in termini d'incasso) nella storia del cinema, con oltre 1 miliardo e 500 milioni di dollari guadagnati al botteghino. I supereroi sono diventati delle vere icone e una delle loro auto finisce adesso all'asta.

Dall'Audi alla Honda

Il modello in questione è una Honda NSX guidata da Tony Stark, ovvero Iron Man. In realtà, il supereroe miliardario lo si associa a un'Audi R8. In una sequenza, però, lo si vede sulla super sportiva giapponese, che nasconde un segreto. Siccome la nuova NSX avrebbe debuttato soltanto nel 2016, la produzione fu costretta a chiedere alla casa giapponese di utilizzare la vecchia generazione del 1991, ricarrozzandola di modo che sembrasse la più attuale possibile.

In anteprima

Honda ha così accontentato Marvel anticipando, di fatto, come sarebbero state le linee definitive della supercar ancora in fase di sviluppo. Il disegno è così identico alla NSX del 2016 ma la meccanica è di 25 anni prima. Così come gli interni: l'abitacolo (mai mostrato nel film) è degli anni '90. Anche il motore non è il super ibrido, che avrebbe rappresentato un deciso passo in avanti in termini di prestazioni, ma il VTEC 3.0 litri V6. Meccanica pura.