Stop Alta Velocità: da Milano a Roma conviene l'auto

L'Alta Velocità in Italia si ferma a Firenze. Almeno fino al 12 aprile, il collegamento su rotaia tra la Toscana e Roma tornerà a circolare sulla linea convenzionale e persino sulla Tirrenica. Binari "lenti" che, inevitabilmente, andranno ad allungare sensibilmente - anche di ore - i tempi di percorrenza su rotaia. La tratta più frequentata d'Italia, la Milano-Roma, raddoppierà i tempi di percorrenza.

Meglio in auto

Dalle 3 ore circa richieste per raggiungere la Città Eterna dal capoluogo Meneghino - e viceversa - si passerà alle oltre 6 previste dal transito convenzionale. Chi dovesse affrontare il viaggio questo fine settimana, potrebbe scegliere l'automobile come valida soluzione. In condizioni di traffico normale, i 580 chilometri che separano le due città si superano - in media - in 5 ore e mezza/ 6 ore e venti. Senza l'Alta Velocità, la convenienza del treno è praticamente annullata. La flessibilità di una vettura privata (o a noleggio) permette di evitare le attese nelle stazioni e potenziali ritardi a catena, già previsti da RFI.

I motivi del disagio

Lo stop alla linea AV è programmato da tempo ed è parte di un importante aggiornamento. I lavori durante il fine settimana serviranno per l'attivazione dell'Ertms (European Rail Traffic Management System): il più avanzato sistema europeo di controllo della marcia dei treni. L'investimento complessivo è di 147 milioni di euro e consentirà di adeguare la rete italiane alle più recenti normative in fatto di sicurezza ferroviaria. L'alternativa al trasporto terrestre è l'aereo: da Linate a Fiumicino - la "navetta" - partono circa 10 voli diretti al giorno. Il pezzo per volare, però, è decisamente molto più costoso.