Collaborazioni Mahmood e Cupra insieme per il lancio della Raval

Il lancio di Raval è stato l'occasione per riaffermare la volontà di parlare e rivolgersi a un pubblico giovane. D'altronde Cupra è già il marchio automobilistico con l'età media più bassa d'Italia. La città scelta è Milano: metropoli cosmopolita e dalla costante tensione verso l'arte, il design e la moda. Elementi comuni al marchio spagnolo che ha individuato altre cinque città europee (e altrettanti artisti) per presentare una vettura su cui punta molto. All'Alcatraz - notissimo locale della Città - Mahmood si è esibito davanti a un pubblico appassionato, tra cui tanti giovani