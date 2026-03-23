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Storie

L'Autogrill compie 50 anni

Era il 1976 quando dopo il fallimento dell'Unidal (nata dalla fusione tra Motta e Alemagna), ci fu la fusione con la società di ristorazione autostradale della Pavesi, pioniera di questo tipo di attività. Tant'è che il primo punto di ristoro in autostrada sorse addirittura nel 1947 a Novara, su idea di Mario Pavesi. Tra gli anni '60 e '80 inizia un periodo di grande espansione: crescono il numero di chilometri e di strade, aumenta il numero di Autogrill presenti e di automobilisti che necessitano di una pausa

23 Mar 2026 - 10:51
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