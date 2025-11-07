Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Collaborazioni

Se compri questa casa, Pagani ti regala una Utopia unica al mondo

A North Bay Village, nel cuore pulsante della baia di Miami, Pagani riscrive il concetto stesso di residenza di lusso. Due attici su due livelli, tra design italiano e visioni d’oltreoceano, offrono terrazze sospese sul blu, rifiniture che sembrano nate in una bottega d’arte e servizi degni di una collezione privata di sogni. I prezzi? 28,5 e 30 milioni di dollari

di Redazione Drive Up
07 Nov 2025 - 11:49
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Le Pagani Residences non si limitano a reinterpretare lo skyline della Florida. Gli attici occupano i piani 28 e 29 della torre e vantano soffitti alti oltre quattro metri, accesso tramite ascensori personali e terrazze che incorniciano panorami infiniti sulla Biscayne Bay e sul profilo di Miami. Il più grande dei due, con un prezzo di 30 milioni di dollari, offre cinque camere da letto e sei bagni.
Eleganza scolpita
Dentro, il design parla la lingua Pagani: pavimenti in rovere chiaro con inserti metallici, scale sinuose in travertino e legno, cucine Schiffini firmate Magistretti con elettrodomestici Gaggenau, scenografiche pareti vetrate per 365 bottiglie di vino. E nei bagni principali, la firma stilistica è dichiarata: superfici in travertino disegnate con la “1000 linee” cara all’estetica del marchio e rubinetterie Gessi di alta gamma. Ogni ambiente trasmette la stessa ossessione per il dettaglio che caratterizza le hypercar di San Cesario sul Panaro.
Una Pagani che non si può comprare
Chi firma il contratto d’acquisto non riceve solo una casa. Riceve una Utopia Roadster Miami Edition, una one-off ispirata ai colori del mare e del cielo della città, destinata esclusivamente ai proprietari degli attici. La consegna è parte di un’esperienza più ampia- Volo in Italia, visita privata al Museo Horacio Pagani, giorno nell’Atelier dove nascono le dream car e incontro personale con Horacio.
Come se non bastasse, sarà possibile riservare anche un garage privato nella torre, progettato come scrigno per la propria scultura su ruote.

Ti potrebbe interessare

pagani
pagani utopia
horacio pagani
miami

Ultimi video

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

02:10
Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

02:11
Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

02:41
La rivincita della berlina, ci pensa Volvo ES90

La rivincita della berlina, ci pensa Volvo ES90

01:46
L'editoriale: auto vendute, i numeri preoccupano

L'editoriale: auto vendute, i numeri preoccupano

15:57
La puntata del 6 novembre #DriveUp

La puntata del 6 novembre #DriveUp

02:07
RENAULT TWINGO PER SITO SRV

La nuova Reanult Twingo E-Tech

02:14
Drive Up

Drive Up

01:09
DRIVE UP SAPEVATE CHE PT1 SRV

Le auto volanti

15:56
La puntata del 30 ottobre #DriveUp

La puntata del 30 ottobre #DriveUp

26:16
Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

04:33
My Dacia Road, Episodio 3: Matera

My Dacia Road, Episodio 3: Matera

02:03
EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

I più visti di Drive Up

Il garage da sogno di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha più di 40 auto ma non ne guida neanche una

Tutte le auto di Jannik Sinner

Jannik Sinner torna numero 1: ecco tutte le sue auto

La McLaren di Ayrton Senna all'asta: vale, almeno, 15 milioni di dollari

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Football Business Forum
13:56
Football Business Forum
Le magie di Samardzic
13:34
Atalanta, le magie di Samardzic
13:53
Elkann non molla la Juve: "Pienamente impegnati, orgogliosi di essere da oltre un secolo azionisti di controllo"
13:52
Milano-Cortina, Sala: "Ok extracosti, ora coinvolgiamo cittadini"
13:51
Ritorno in Champions e cessione di calciatori: il bilancio della Juve fa scendere le perdite a 58 mln di euro