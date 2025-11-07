Se compri questa casa, Pagani ti regala una Utopia unica al mondo

Le Pagani Residences non si limitano a reinterpretare lo skyline della Florida. Gli attici occupano i piani 28 e 29 della torre e vantano soffitti alti oltre quattro metri, accesso tramite ascensori personali e terrazze che incorniciano panorami infiniti sulla Biscayne Bay e sul profilo di Miami. Il più grande dei due, con un prezzo di 30 milioni di dollari, offre cinque camere da letto e sei bagni.

Eleganza scolpita

Dentro, il design parla la lingua Pagani: pavimenti in rovere chiaro con inserti metallici, scale sinuose in travertino e legno, cucine Schiffini firmate Magistretti con elettrodomestici Gaggenau, scenografiche pareti vetrate per 365 bottiglie di vino. E nei bagni principali, la firma stilistica è dichiarata: superfici in travertino disegnate con la “1000 linee” cara all’estetica del marchio e rubinetterie Gessi di alta gamma. Ogni ambiente trasmette la stessa ossessione per il dettaglio che caratterizza le hypercar di San Cesario sul Panaro.

Una Pagani che non si può comprare

Chi firma il contratto d’acquisto non riceve solo una casa. Riceve una Utopia Roadster Miami Edition, una one-off ispirata ai colori del mare e del cielo della città, destinata esclusivamente ai proprietari degli attici. La consegna è parte di un’esperienza più ampia- Volo in Italia, visita privata al Museo Horacio Pagani, giorno nell’Atelier dove nascono le dream car e incontro personale con Horacio.

Come se non bastasse, sarà possibile riservare anche un garage privato nella torre, progettato come scrigno per la propria scultura su ruote.