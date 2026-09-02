Mercato record in Premier League, 5,5 miliardi euro spesi

La campagna acquisti da record dei club inglesi ha raggiunto il suo apice con l'ingaggio del centrocampista Enzo Fernandez dal Chelsea da parte del Manchester City per 125 milioni di sterline (145 milioni di euro circa). La stella argentina è così diventata uno dei giocatori più costosi della storia. L'operazione per Fernandez è stata la più importante di questa sessione di mercato estiva, durante la quale le squadre della Premier League hanno speso complessivamente circa 4,7 miliardi di sterline (circa 5,5 miliardi di euro, ndr). Gli ingenti accordi per i diritti televisivi nazionali e internazionali conferiscono ai club un potere d'acquisto senza precedenti. Il City ha confermato l'acquisto dell'esterno Iliman Ndiaye per 70 milioni di euro e ha ceduto in prestito Jack Grealish all'Everton. Solo per l'acquisto di nuovi giocatori, la spesa del club in questa sessione di mercato supera i 518 milioni di euro.