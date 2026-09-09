Questo motore funziona sott'acqua

Il fuoristrada è un'attività intensa e faticosa che mette a dura prova la concentrazione dell'automobilista e la resistenza della vettura. Bisogna calcolare con attenzione ogni dettaglio perché il rischio è dietro l'angolo, dentro una buca o in fondo a una pozzanghera troppo profonda. I guadi, in particolare, sono difficili da valutare e possono portare a spiacevoli conseguenze. Una minaccia a cui Horse semrba aver trovato una soluzione.

Profondissimi

La Joint Venture tra Geely e Renault si occupa di progettare motori a combustione di nuova generazione. L'ultima "creazione" si chiama B20 ed è stata espressamente pensata per attività in fuoristrada, potendo attraversare guadi fino a 1,1 metri di profondità. In pratica, il nuovo 2.0 litri quattro cilindri turbobenzina è in grado di funzionare anche sott'acqua. Una caratteristica unica nel panorama automobilistico civile.

Debutto sul plug-in

La certificazione IPX8 conferma l'operatività del motore in immersione. Come può funzionare? Horse ha introdotto accorgimenti tecnici su misura come guarnizioni a tenuta stagna, smorzatori di vibrazioni torsionali e un impianto elettrico a prova d'infiltrazione. Ovviamente, la nuova unità propulsiva è già disponibile in Cina a bordo del SUV ibrido plug-in Geely Galaxy Cruiser 700. Un "bestione" da 1.128 CV e con 324 km di autonomia in elettrico che difficilmente galleggerà in acqua.