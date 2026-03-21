Dati

Quanto costa un'auto al kg? (Meno di uno smartphone)

Nel 2025 ogni chilogrammo di vettura venduta in Italia vale più o meno come un buon taglio di carne, ma molto meno di un dispositivo elettronico che teniamo in tasca ogni giorno

di Redazione Drive Up
21 Mar 2026 - 16:52
© Getty Images

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Listini e immatricolazioni di solito si leggono in euro totali, incentivi e rate mensili. Ma cambiare unità di misura può offrire una prospettiva diversa: quanto costa un’auto al chilogrammo? È un gioco numerico, certo, ma aiuta a capire dove si concentra davvero il valore dell’automobile contemporanea. 
Il prezzo “specifico” dell’automobile
Nel 2025 il prezzo medio di un’auto nuova acquistata nel nostro Paese si colloca attorno ai 28–29 mila euro. Considerando un peso medio realistico di circa 1.400 kg — quello di una compatta moderna ben equipaggiata — il conto è immediato: siamo intorno ai 20 euro al chilogrammo. Non è il costo dei materiali né quello di produzione, ma un indicatore simbolico che mette insieme progettazione, sicurezza, ricerca, logistica e margini industriali dentro un numero facile da visualizzare.
Il paragone che ribalta la prospettiva
Il dato diventa ancora più interessante se confrontato con altri oggetti di uso quotidiano. Uno smartphone di fascia alta pesa circa 200 grammi ma può superare i mille euro di prezzo: significa oltre 5.000 euro al chilogrammo, più di duecento volte il valore “specifico” di un’auto. Eppure l’auto resta uno degli oggetti più complessi che acquistiamo: tonnellate di acciaio, alluminio e vetro che valgono poco come materia prima, ma diventano preziose grazie a elettronica, software e sistemi di sicurezza avanzati.

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