Q8 fissa un price cap per benzina e gasolio

L'indiscrezione di qualche giorno fa trova ora conferma: Q8 adotta un price cap su benzina e gasolio a partire dall'1 ottobre e per i successivi 30 giorni. Una mossa che segue quanto già fatto da Eni (la prima ad annunciarlo) e IP. Il prezzo massimo sarà applicato secondo una logica modulare "coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda", spiega la società petrolifera in una nota.

Scendono i prezzi

Q8 Italia ha dunque accolto la richiesta del Governo, guidato da Giorgia Meloni, di intervenire affinché il prezzo al litro di benzina e gasolio possa tornare, se non sotto controllo, a livelli "accettabili". Eni ha fissato un limite massimo (1,99 euro per la Super e 2,19 per il diesel) mentre IP non ha previsto una soglia ma applica una rimodulazione progressiva all'andamento del mercato e della domanda di carburanti. Q8 dovrebbe adottare una soluzione simile, supportando l'intera filiera evitando l'erosione dei margini.

Misura temporanea

L'intervento di società private sul mercato dell'energia è una misura temporanea e non strutturale. Sebbene Eni abbia dichiarato di essere pronta a estendere il price cap fino a dicembre 2026, difficile pensare che esso possa durare molto oltre. La speranza è che nel mentre le tensioni internazionali si distendano, riportando i listini energetici su valori non manipolati dagli speculatori. Infatti, ill problema principale non è l'assenza di carburanti e il loro approvvigionamento ma il costo per la raffinazione.