Presentata la Range Rover Sport SV Celestial Collection

Una collezione limitata di cinque curation uniche ispirate all'antica mitologia e al cosmo

Range Rover ha rivelato una collezione esclusiva di veicoli Range Rover Sport SV Bespoke squisitamente realizzati, ognuno dei quali offre una visione sofisticata e raffinata del Modern Luxury, ispirata alle storie più antiche del mondo e ai misteri più profondi. La Range Rover Sport SV Celestial Collection - la prima collezione di Range Rover nel suo genere - è composta da cinque curation uniche, ciascuna ispirata all'antica mitologia e al cosmo. Dai toni naturali di "Gea" al giallo brillante degli esterni di "Sol", ogni collezione offre ai clienti una visione unica e personalizzata del SUV di lusso ad alte prestazioni. Ogni Curation presenta una sua colorazione esterna, con iscrizioni e finiture uniche in tutto l'interno; come sulla console e sulle soglie.

Range Rover Sport SV Gaea Curation - Nella mitologia greca Gaea (Gaia, Gea) era la dea che simboleggiava il luogo in cui è iniziata la vita: la Terra. Il veicolo che ne porta il nome prende ispirazione sia dalla terra che dal mare, ricordandoli con un simbolo inclinato che rappresenta un'onda contro la terra, e presenta una finitura verniciata esterna Green Terre Matte. Il terminale di scarico – realizzato in Satin Forged Carbon Fibre, accanto alle pinze Carbon Bronze, crea un moderno aspetto naturale, completato da un tetto e specchietti Narvik Black e da un intricato badge con scritta interna Graphite Atlas ed esterno Narvik Black. L'interno è disponibile in due varianti di colore: una pelle Windsor Caraway con schienali Kvadrat Steelcut, finiture in legno Natural Brown Silver Birch e impunture tono su tono, o un Ebony and Cinder Grey senza pelle con un volante abbinato e finiture in legno Natural Black-Silver Birch– ancora una volta un richiamo al tema della Terra.

Range Rover Sport SV Theia Curation - Attingendo ulteriormente al tema mitologico, la dea Theia (Teia, Tia) – figlia di Urano e Gea – è associata alla vista e alla luce scintillante. All'interno, un simbolo, presente nella finitura lucida Grand Black e presente sui poggiatesta e sulla console, rappresenta la vista e la luce; si lega al tema in molti modi, tra cui l'occhio vigile di Theia, i crateri lunari o una costellazione. Un interno in pelle Ebony ed Ecru Windsor presenta uno schienale in Kvadrat Steelcut; disponibile anche in una più drammatica pelle Windsor Ebony e Pimento con ulteriore bordo a contrasto Pimento sui tappetini in moquette. Una finitura in fibra di carbonio satinata nella console centrale brilla splendidamente alla luce. L'esterno è caratterizzato da una finitura in vernice Ilmenite Grey Satin dai toni caldi con un accenno di scaglie metalliche, ispirata alla luna. I cerchi forgiati da 23" in finitura oro champagne sono complementari alle pinze nere dei freni carboceramici.

Range Rover Sport SV Io Curation - Io, il corpo celeste più vulcanicamente attivo del Sistema Solare, ha spinto il team di progettazione Range Rover SV Bespoke a sviluppare un colore esterno arancione distintivo, luminoso e sofisticato. Cyllene Gloss ricorda la superficie di Io, che subisce costantemente cambiamenti vulcanici, come quelli della finitura lucida del veicolo nelle varie condizioni di luce. L'esterno è completato da terminali di scarico in fibra di carbonio twill lucida e badge con scritta in carbonio, nonché da un cofano a contrasto lucido in fibra di carbonio a vista. I cerchi lucidi in fibra di carbonio twill da 23" sono completati dalle pinze argento dei freni carboceramici. All'interno, i clienti possono scegliere tra pelle Ebony e Lunar Windsor, con sedili in maglia 3D, schienali dei sedili e rivestimento sostegni del poggiatesta in fibra di carbonio Satin Twill. I clienti possono anche scegliere una configurazione distintiva in Ebony and Rosewood – in armonia con l'esterno luminoso – con pelle Rosewood sui sedili, sulla consolle centrale e sui braccioli delle portiere, abbinata a una finitura Satin Twill Carbon Fibre.

Range Rover Sport SV Vega Curation - Una stella eccezionalmente luminosa della costellazione della Lira con molto blu nello spettro ispira il colore lucido blu esterno che è stato sviluppato in modo univoco con il riferimento alla stella stessa. Il suo nome, Vega, alterato dall'arabo al-nasr al-wāqiʽ, letteralmente, "l'aquila discendente", è indicato sul veicolo con il simbolo ad ala rivolto verso il basso. Il colore esterno, Verrier Blue, è un omaggio all'astronomo francese Urban La Verrier, che predisse matematicamente la posizione di Nettuno. L'esterno è caratterizzato da un cofano a contrasto in Carbon Fibre Twill Gloss a vista, con la stessa finitura sul badge script, sui terminali di scarico e sui cerchi da 23 pollici, che presentano anche pinze dei freni carboceramiche Nano Yellow. Sono disponibili due opzioni per gli interni: sedili in pelle chiara Ebony e Perlino, con il simbolo sui poggiatesta, completati da una finitura Natural Cream Ash Burr sui portabicchieri. Un'opzione più scura, priva di pelle, Raven Blue ed Ebony presenta una cucitura tono su tono, con bordi Raven Blue sui tappetini e una finitura in Natural Black Birch più scura. Entrambi presentano dei sedili di schienali Kvadrat Steelcut Ebony.

Range Rover Sport SV Sol Curation - Sol Curation è una rappresentazione del Sole, che è sempre stato un potente simbolo di vita e divinità. Sol è visivamente sorprendente e drammatica, mostrando la potenza del sole con un caratteristico esterno lucido Aurora Yellow, un omaggio al fenomeno dell'aurora boreale accennato dal suo colore giallo-verdastro. Questa selezione presenta un tetto e specchietti a contrasto Narvik Gloss Black, con finiture esterne e terminali di scarico in Satin Forged Carbon, cerchi Forged Black da 23 pollici, e pinze freni carboceramiche Blue Nebula. Anche in questo caso, all'interno, i clienti possono scegliere tra due configurazioni: Pelle Windsor blu navy con cuciture a contrasto Light Cloud, e tappetini in moquette abbinati, o interni Ebony senza pelle con cuciture Nano-Yellow a contrasto e schienali e finiture dei sedili in Forged Carbon Fibre satinata.