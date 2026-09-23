Russell: "Lotterò gara per gara". Hadjar: "Il polso è a posto... quanto basta"

"Questa per me è una pista senza vie di mezzo: amore e odio. Qui ho disputato la mia gara migliore e quella peggiore, quindi spero di ripetere quella di due anni fa. È sempre un Gran Premio molto movimentato, nel quale la fiducia è fondamentale. Devi sempre spingerti al limite perché si tratta di un circuito cittadino anomalo. Per quanto riguarda la mia stagione, queste macchine sono molto diverse da quelle del passato, con le quali mi trovavo sicuramente meglio. Direi però che sto migliorando, anche se non si tratta di un progresso lineare e continuo. Esploriamo continuamente diverse soluzioni: alcune funzionano e altre no, come è logico che sia e allora bisogna tornare indietro, senza dimenticare che il tempo per provare è molto limitato. L'importante però è non stare mai fermi".