Paolo Magri: “EICMA cresce e convince, punto di riferimento mondiale per le due ruote”

Il successo di EICMA è anche merito di una filiera che continua a innovare, offrendo soluzioni di mobilità sempre più accessibili e sostenibili. “Ringrazio i costruttori e tutti gli attori del comparto – conclude Magri – perché continuano a scegliere EICMA come vetrina privilegiata per comunicare e appassionare il mercato.” L'età media dei visitatori di 36 anni è sintomatica dell'attratività che la manifestazione suscita tra i giovani appassionati. Ancora una volta, dunque, EICMA si conferma non solo una fiera, ma il vero punto d’incontro globale tra passione, impresa e futuro delle due ruote.