Panda a Pandino 2023: 1051 Fiat Panda per il raduno dei record!

L'EVENTO

Equipaggi da tutta Europa

Quante Panda a... Pandino







































© ufficio-stampa 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Da 43 anni Fiat Panda è fra le auto più amate del nostro Paese, considerata un vero e proprio fenomeno di costume, è ormai un oggetto di culto anche al di là dei nostri confini nazionali. Uno straordinario risultato raggiunto a “Panda a Pandino”, il raduno nato da un gioco di parole che arriva dai social e che ha permesso al piccolo centro del cremasco di diventare la “mecca” dei Pandisti di tutto il mondo. 1051 equipaggi - record assoluto - sono giunti non solo dall’Italia ma anche da differenti zone dell’Europa: dalla Svizzera, alla Germania, passando per la Francia e il Portogallo.

Dalle vecchie Panda 30 squadrate e raffreddate ad aria, alle Panda di fine anni Novanta; dalle versioni più recenti a 4 porte alle instancabili e più estreme 4x4, fino all’ultima generazione con motore hybrid: nessuna è mancata all’appello.

In mostra tanti mezzi personalizzati; auto con impianti stereo esagerati e tante Panda coloratissime e addobbate a festa. Si è fatta ammirare anche una Panda Spiaggina e la più assurda delle serie speciali: la Panda Italia 90, con originali copriruota a forma di pallone, che venne realizzata per celebrare i Mondiali svoltisi nel nostro Paese.

Fra le sorprese di questa edizione anche il video messaggio di Giorgetto Giugiaro: a lui si deve la prima Fiat Panda, del 1980, che diede vita a una fra le auto più amate della storia a quattroruote. Infine, la kermesse di Pandino è stata anche l’occasione per vedere dal vivo l’edizione limitata Panda 4x40°. La Fiat Panda 4x4, infatti, è tornata per festeggiare i suoi primi 40 anni. La Casa torinese ha realizzato un’edizione speciale di sole 1983 unità; per rendere omaggio all’anno in cui nacque la “piccola tuttofare”.