Nuova BMW iX, combinazione unica di lusso progressivo e piacere di guida a zero emissioni locali

Pioniera nel campo della mobilità elettrica, la BMW iX è una combinazione unica di lusso progressivo e piacere di guida a zero emissioni locali. La nuova edizione dello Sports Activity Vehicle (SAV), progettata esclusivamente per la mobilità elettrica, sottolinea la propria posizione di leadership con prestazioni di guida ottimizzate e un’autonomia notevolmente ampliata. La nuova BMW iX raggiunge ora un’autonomia WLTP di 701 chilometri (435 miglia), un risultato straordinario nel panorama competitivo. È un esempio eccezionale dell’efficacia del pacchetto di misure e tecnologie BMW EfficientDynamics. Le innovazioni nel campo della tecnologia BMW eDrive si accompagnano a modifiche mirate al design degli esterni e degli interni, mettendo in risalto il carattere sportivo della nuova BMW iX.