BMW, con la prima M3 CS Touring il DNA racing incontra la massima versatilità nell’uso quotidiano

Con la prima BMW M3 CS Touring (consumo di carburante combinato: 10,5 l/100 km [26,9 mpg imp]; emissioni di CO2 combinate: 238 g/km nel ciclo WLTP, classe CO2: G), BMW M GmbH aggiunge un nuovo modello in edizione speciale alla sua gamma di auto sportive ad alte prestazioni. L’ultima novità della gamma più popolare del marchio si basa sul successo della BMW M3 Competition Touring con M xDrive (consumo di carburante combinato: 10,4 l/100 km [27,2 mpg imp]; emissioni di CO2 combinate: 235 g/km nel ciclo WLTP, classe CO2: G), combinandone il carattere distintivo con un potenziale ancora maggiore per prestazioni entusiasmanti. Un motore a sei cilindri in linea da 405 kW/550 CV, una messa a punto su misura del telaio, elementi di design esclusivi e una significativa riduzione del peso ottenuta grazie all’uso di numerosi componenti in fibra di carbonio (CFRP) offrono tutti gli ingredienti per un’autentica esperienza da auto da corsa. Grazie alla straordinaria versatilità degli spazi a bordo, la prima BMW M3 CS Touring offre un’esperienza di guida ultra-dinamica sia in pista che nella vita quotidiana, dalle attività di svago ai viaggi.