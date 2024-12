Novembre, in Italia le vendite di veicoli calano del 10,8 %

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione: le autovetture a benzina vedono il mercato di novembre in calo del 12,7%, con quota di mercato al 27,5%; allo stesso modo, le diesel calano del 21,3%, con quota al 12,6%. Nel cumulato dei primi undici mesi del 2024, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 2,9% e quelle delle auto diesel calano del 21,6%, rispettivamente con quote di mercato del 29,3% e del 13,9%.