Basket, Petrucci: "Con Nba Europe imminente, Lba è il campionato più interessante di tutti"

"Questo è il campionato del presente e del futuro ormai perché il basket sta cambiando. Sarà il più interessante di tutti gli altri con l'avvio ufficiale di Nba Europe su cui tutti storcevano la bocca. L'Eurolega è una cosa seria, ci auguriamo tutti l'accordo tra le parti ma, se non ci fosse, Nba Europe partirà lo stesso. Nba è il marchio più importante al mondo che investe in Europa". Lo dice il presidente della Fip, Gianni Petrucci, a margine della presentazione del campionato Lba, in corso alla Palazzina Appiani di Milano. "Lo sport diventa popolare - aggiunge Petrucci, commentando la presenza di ben due squadre a Roma - quando tocca tutta l'Italia: noi abbiamo le grandi città e province appassionate".