Novità La nuova Nissan Juke si presenta

La terza generazione della Nissan Juke sembra uscita direttamente da un laboratorio di design. Eppure la sua forma definitiva sarà proprio come mostrata in foto. D'altronde il SUV compatto giapponese si è sempre distinto per un'identità stilistica molto marcata, sicuramente divisiva. Anche in questo caso, o troverà consensi unanimi oppure aspre critiche. La base tecnica è condivisa con la Leaf e anche l'abitacolo dovrebbe riflettere la stessa impostazione, con due schermi da 12,3" e 14,3" per quadro strumenti e intrattenimento di bordo. Sebbene non ci siano ancora indicazioni in merito, è possibile che l'offerta di motorizzazioni si articoli con una versione da 177 CV e una da 218 CV. Due anche i tagli di batteria che potrebbero esseri proposti, ovvero, da 52 e 75 kWh per valori di autonomia compresi tra 400 e 600 km