Nel 2025 Volkswagen festeggerà il 50° anniversario della Polo, una bestseller internazionale

La prima vettura presentata nel marzo 1975 era basata sull'Audi 50. In una forma leggermente modificata entrò in produzione di serie a Wolfsburg come Volkswagen Polo e fornì rapidamente una boccata d'aria fresca nel segmento delle auto compatte. Con il suo design pulito e l'elevata funzionalità, ha catturato lo spirito dei tempi. Efficiente, pratica e conveniente, la cittadina leggera era anche caratterizzata da agilità, ottime caratteristiche di maneggevolezza e motori economici. Virtù fondamentali che da allora hanno portato avanti la storia di successo.