Montezemolo: cuore Ferrari ma nel garage c'è una Porsche

Luca Cordero di Montezemolo ha recentemente preso in consegna una Porsche 911 S presso il Porsche Experience Center Franciacorta, concretizzando un desiderio coltivato fin dalla giovinezza. La notizia è stata rivelata dall'amministratore delegato della casa di Stoccarda, Michael Leiters, nel corso di un'intervista rilasciata alla Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Da Stoccarda

Nel corso del colloquio con la testata tedesca, Leiters — che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico a Maranello prima di assumere la guida del marchio tedesco — ha ricordato la collaborazione con l'ex presidente del Cavallino Rampante. Il manager ha espresso il proprio compiacimento per la scelta di Montezemolo, definendolo una figura iconica del settore automobilistico e sottolineandone le competenze nella gestione dei marchi e dei processi aziendali.

Cuore rosso

Il garage dell'ex presidente Ferrari si arricchisce così di un modello tedesco che va ad affiancarsi ad altre vetture già in suo possesso, tra cui la storica Ferrari donatagli dall'Avvocato Gianni Agnelli. Il Presidente di Italo, di recente, si è espresso in maniera molto critica nei confronti della Ferrari Luce. Definendo la prima elettrica del Cavallino in termini polemici. Tuttavia, sembra che il mercato non gli stia dando ragione: secondo gli ultimi dati, la Luce ha già fatto il pieno di ordini.