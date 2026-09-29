Mille Miglia 2027: il programma per i 100 anni

Non esiste un altro evento come la Mille Miglia. Nulla le si può paragonare per prestigio, storia e passione popolare: la Freccia Rossa è il più grande museo itinerante del mondo. Il 2027 sarà l'anno del centenario: 100 anni fa si correva la prima Mille Miglia, intesa come gara di velocità. Da Brescia a Roma e ritorno: vince chi taglia il traguardo per primo. Una follia su strade pubbliche.

Sei giorni

L'edizione del centenario tenterà di rispettare il più possibile programma e mappa della prima corsa organizzata nel 1927. Percorso ad anello e senso di marcia antiorario saranno i due elementi che più si avvicinano al circuito (perché di questo si trattava) dei pionieri della velocità su strada. Ovviamente, questo non tramuterà la competizione da rievocativa ad agonistica, anzi: la durata dell'evento sarà allungata a sei giorni, dal 24 al 29 maggio 2027.

Tutta Italia

Gli oltre 400 equipaggi scenderanno verso sud fino a Roma e risaliranno direzione nord tornando a Brescia. Nel mezzo, paesaggi e città tra le più belle e suggestive del Paese con soste in luoghi altrimenti inaccessibili alle automobili: la "cartolina" della Mille Miglia è ormai la "sosta" per il pranzo in Piazza del Campo a Siena. Le iscrizioni apriranno il 6 ottobre sotto severe regole di autenticità e certificazioni storiche per i veicoli. Poi l'attesa fino alla primavera, quando il viaggio della Freccia Rossa riprenderà.