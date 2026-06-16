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Eventi

Maserati festeggia i 100 anni del Tridente alla Mille Miglia

La Mille Miglia si è presentata come l'occasione più adeguata per celebrare i 100 anni del Tridente. Per cinque giorni, il passato glorioso dell'automobilismo sportivo gira per le strade d'Italia, da nord a sud, in una carovana storica che ha tutti i connotati di un museo viaggiante. Le regole per partecipare sono ferree: soltanto automobili costruite tra il 1927 e il 1957, appartenenti a marchi che abbiano preso parte alla corsa originale. Maserati possiede questo privilegio, e quest'anno una A6 GCS ha preso parte alla "corsa più bella del mondo"

16 Giu 2026 - 10:24
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