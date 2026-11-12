Inter, Luis Henrique torna ad allenarsi in gruppo

12 Nov 2026 - 14:46
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© italyphotopress

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In casa Inter la sosta svuota Appiano Gentile (non in questo caso visto che la nazionale Italiana si è radunata nel centro sportivo nerazzurro in vista della partita contro la Francia a San Siro) ma anche l'infermeria. Questi 10 giorni di stop saranno utili a Cristian Chivu a recuperare qualche pezzo in vista del prossimo ciclo di partita. Dopo Lautaro Martinez e Curtis Jones, si rivede in gruppo anche Luis Henrique. L'esterno brasiliano era ai box da qualche settimana ma ora sembra essere recuperato: ci dovrebbe essere anche lui tra 10 giorni a Bergamo per la ripresa del campionato contro l'Atalanta. 

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