Negli anni di prototipi particolari ne sono stati avvistati a decine. Alcuni più bizzarri di altri anche se pochi hanno raggiunto un livello paragonabile a questa Mercedes. Se si può già chiamare auto un telaio, senza carrozzeria, a due posti con un motore elettrico collocato sull'asse posteriore. Che sia la base per una sportiva di nuova generazione?

Complicato da capire

Allo stato attuale è veramente complicato anche solo ipotizzare di che cosa potrebbe trattarsi. Gli elementi per capirne qualcosa sono davvero pochi, considerando che si tratta di qualche "tubo" di alluminio saldato assieme a cui sono state aggiunte le ruote. Uno dei collaudatori seduti a bordo (forse un ingegnere) sta leggendo i dati sul computer, un dettaglio che potrebbe lasciar supporre uno stato molto embrionale del progetto.

Nuove elettriche

I costruttori di automobili provano spesso su strada nuovi componenti per i loro modelli. Questo "veicolo" potrebbe essere un muletto costruito proprio per questo scopo: che al suo interno ci sia una nuova batteria oppure un propulsore elettrico aggiornato?. Chissà. Guidando, il riscontro che ricevono dai vari sensori permette loro di capire se tutto sta funzionando come a dovere. Forse a bordo ci sono le tecnologie per le nuove Mercedes, magari è una AMG elettrica oppure nulla di tutto ciò. Il mistero resta.