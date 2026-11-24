Le condizioni di salute di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento e il recupero procede positivamente. Lo comunica l'Udinese in una nota, precisando che il patron bianconero prosegue il percorso di riabilitazione all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo il ricovero delle scorse settimane per una polmonite.
Pozzo - si legge nel comunicato - continua a seguire con attenzione la squadra ed è stato particolarmente felice per il pareggio ottenuto a Bologna, guardando con fiducia alla prossima partita contro la Fiorentina. La famiglia Pozzo e il club hanno ringraziato i medici e il personale dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive per le cure prestate, oltre ai tifosi e a quanti hanno manifestato vicinanza. "Tutta la famiglia bianconera aspetta il presidente al Bluenergy Stadium, con la forza e la leadership di sempre", conclude la nota.
LA NOTA INTEGRALE
Udinese Calcio comunica che le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento ed il suo recupero procede bene.
Il Presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.
Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina.
La famiglia Pozzo e Udinese Calcio ringraziano di cuore il professor Flavio Bassi e tutta l’équipe del reparto di terapia intensiva, il professor Carlo Tascini e tutta l’équipe del reparto malattie infettive per l’eccezionale lavoro svolto e per la dedizione con cui hanno seguito il Presidente in queste settimane.
La famiglia Pozzo desidera rivolgere un sincero grazie a tutti i tifosi e a tutte le persone che hanno manifestato vicinanza. Lo straordinario affetto ricevuto in queste settimane ha commosso profondamente la famiglia.
Grazie, di cuore, per ogni messaggio e ogni gesto di vicinanza.
Tutta la famiglia bianconera aspetta il Presidente al Bluenergy Stadium, con la forza e la leadership di sempre