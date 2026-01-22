Novità

Ligier presenta la sua nuova gamma

Il marchio francese rinnova la sua proposta di microcar per i giovani

di Redazione Drive Up
22 Gen 2026 - 15:49
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ligier rivoluziona la sua microcar più venduta ripensando completamente la gamma Myli: arrivano due identità distinte, LAB e MAX, pensate per rispondere in modo mirato alle esigenze di stile e di praticità, con più spazio, maggiore personalizzazione e un listino aggressivo che punta a ridefinire gli standard del segmento.
Myli LAB, design e personalità al centro
La nuova Myli LAB è dedicata a chi vive la microcar come un oggetto di stile. Il look “total black”, i dettagli scuri e l’impostazione più sportiva ne rafforzano l’identità visiva, mentre l’abitacolo guarda ai nativi digitali con soluzioni pensate per la connettività e la personalizzazione. Con il servizio Ligier Studio, la Myli LAB (11.249,00€) introduce un approccio inedito nel segmento, permettendo di rendere ogni vettura unica attraverso grafiche e finiture su misura, senza rinunciare a un prezzo di accesso competitivo.
Myli MAX, spazio e funzionalità senza compromessi
All’estremo opposto ma complementare si colloca la Myli MAX, progettata per chi privilegia la praticità. Il sistema FLEX-IT, con sedile passeggero completamente abbattibile, consente una capacità di carico da riferimento per la categoria, trasformando la microcar in uno strumento estremamente versatile per l’uso quotidiano. La dotazione full optional di serie e la politica di trasparenza sui prezzi (13.499,00€) rafforzano il posizionamento razionale del modello.

