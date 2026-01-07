Record Mezz'ora per un giro di pista: record al Nurburgring

La Ligier JS50 ha concluso gli oltre 20 chilometri dell'Inferno verde in 28 minuti e 26 secondi stabilendo il primato di auto più lenta di sempre. A bordo, i giornalisti Nicolas Meunier e Martin Coulomb hanno "spremuto" il motore diesel da 8 CV che può raggiungere una velocità massima di 45 km/h. La sfida non va intesa in senso di prestazioni sportive, piuttosto in quanto a efficienza: i piloti sono riusciti a finire il giro con un singolo pieno di gasolio e con una percorrenza media superiore ai 40 km/l