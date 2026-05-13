Le ultime Saab tornano in vendita

Nuovi modelli

Gli interessati - e i nostalgici - potranno rilanciare l'acquisto di 8 veicoli (conservati presso l'impianto di Trollhättan), molti dei quali basati sulla 9-3. Il passaggio sotto la gestione la NEVS (National Electric Vehicle Sweden) ha provato a rilanciare il marchio Saab attraverso lo sviluppo di automobili elettriche e con tecnologia di guida autonoma. D'altronde, la proprietà era del gruppo cinese Evergrande, che avrebbe voluto costruire una "Tesla europea". Il collasso finanziario del gruppo nel 2023, interruppe tutti i piani.

Prototipi

I modelli a disposizione non sono pezzi da museo, ma prototipi e modelli di sviluppo che gli ingegneri hanno costruito per un nuovo progetto commerciale della storica azienda svedese. Tra questi, un veicolo che ha tentato di collaudare motori elettrici applicati direttamente all'interno delle ruote, una tecnologia parte del mai nato programma elettrico del marchio. C'è anche una versione ibrida con range extender e alcuni modelli pre serie di 9-3. L'asta si terrà tra il 21 e il 30 maggio in Svezia.