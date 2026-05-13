Nba: playoff, Wembanyama trascina San Antonio, 3-2 Spurs su Minnesota

13 Mag 2026 - 10:05
© Getty Images

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Victor Wembanyama risponde all'espulsione di gara-4 con una prestazione dominante in gara-5, realizzando 18 punti nel solo primo quarto e chiudendo a quota 27 con 17 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate per spingere i San Antonio Spurs al successo che vale il 3-2 nella serie contro Minnesota. Insieme a lui altri cinque compagni in doppia cifra con 21 di Keldon Johnson e 18 di De'Aaron Fox, scappando via a fine terzo quarto fino al +29 finale (126-97). A Minnesota, capace di rimontare da -18 fino a pareggiare, non bastano i 20 di Anthony Edwards e i 17 a testa di Julius Randle e Jaden McDaniels. Ora i Timberwolves sono costretti a vincere la prossima partita per portare la serie a gara-7

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