Lapadula al Poltu Quatu Classic con la sua Ferrari Testarossa nera

© instagram

Ci sarà anche Gianluca Lapadula al Poltu Quatu Classic nel weekend. L'attaccante del Cagliari, fresco di promozione in Serie A, parteciperà al concorso d'eleganza portando in gara la sua Ferrari Testarossa nera. Macchina a cui il bomber peruviano è molto legato e che è identica a quella con cui Diego Maradona girava per le strade di Napoli. Presente anche il campione del mondo rally Miki Biasion che sarà al volante della Kimera Evo 37, la reinterpretazione della mitica Lancia 037.